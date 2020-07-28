Контролювати припинення вогню з боку бойовиків має ОБСЄ, - Резніков

Припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків повинна контролювати моніторингова місія ОБСЄ. Однак існують ризики, оскільки її роботу на окупованих територіях обмежують.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінському: як працює і навіщо потрібно нове перемир'я на Донбасі".

Відзначимо, напередодні командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявляв, що контролювати бойовиків повинні їх "командири", а представники ОБСЄ - спостерігати за цим процесом. Однак віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в коментарі РБК-Україна зазначив, що за процедурою за контроль дотримання перемир'я з боку бойовиків відповідає СММ ОБСЄ.

"Хай вони (бойовики, - ред.) їм (СММ ОБСЄ, - ред.) і доповідають, що ось умовний боєць Іванов переплутав, злякався тіні і вистрілив. Всі почули. Ніхто не постраждав. Зауваження зробили, вибачення прийняті", - пояснив Резніков.

Він також зазначив, що перші факти стрільби по українських позиціях після початку перемир'я мають бути розслідувані. Якщо це сталося, то порушники повинні понести відповідальність згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що Російська Федерація взяла на себе політичну відповідальність за припинення вогню на Донбасі.

Крім того, представник України в ТКГ Андрій Костін заявив, що Україна буде інформувати ОБСЄ і міжнародних партнерів про всі випадки відкриття вогню з боку бойовиків.