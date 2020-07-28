Україна буде інформувати ОБСЄ про всі випадки порушення перемир'я, - Костін

Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Україна буде тримати ситуацію під контролем шляхом переговорів

Про всі випадки відкриття вогню з боку бойовиків Україна інформує як СММ ОБСЄ, так і міжнародних партнерів. Водночас, є надія, що перемир'я буде дотримане.

Про це заявив Андрій Костін, представник України в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, в ефірі "Громадського радіо".

Він заявив, що чергове перемир’я на Донбасі повинне буде інакшим, аніж попередні, адже для цих домовленостей були докладені "неабиякі зусилля" із боку української делегації та політичних консультантів нормандської четвірки.

"Те, що відбуваються такі поодинокі провокації, це відбувалося і раніше. Завдання наше полягає в тому, щоб, як правильно зазначив керівник Операції Об’єднаних Сил, верифікувати, чи це просто провокація, мета якої почути вогонь у відповідь і після цього почати розбиратися, хто першим відкрив вогонь, або все ж таки перевірити, що це є принципове рішення збройних сил нашого противника, тому, я думаю, що ми можемо довіряти нашим військовим і бути стриманими", - сказав Костін.

Він додав, що про всі випадки порушення вогню будуть інформувати ОБСЄ та міжнародних партнерів, щоб шляхом переговорів тримати ситуацію під контролем.

Раніше Рєзніков заявив, що через стрілянину по українським військовим на Донбасі після оголошення перемир'я має бути проведено розслідування.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набув чинності режим повного припинення вогню, при цьому в перший день нового перемир'я бойовики двічі обстрілювали позиції українських військових