Контроль вместо безопасности: OpenAI и Anthropic скрывают отчеты о рисках ИИ

Anthropic и OpenAI хотят контролировать материалы независимых экспертов, проверяющих безопасность их ИИ-моделей. Компании опасаются, что публикация таких документов может привести к раскрытию коммерческих тайн и технологических разработок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Разработчики опасаются, что привлеченные аудиторы могут передать секретные технологии конкурентам. Поэтому лаборатории пытаются ограничить право оценщиков свободно публиковать свои выводы без предварительного одобрения.
Ситуация вызывает беспокойство в научном сообществе, ведь информация, которую компании считают коммерческой тайной, часто совпадает с данными о потенциальных рисках и опасности ИИ-моделей.
Для защиты данных рассматриваются следующие меры
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В Anthropic объяснили, что для новых независимых оценщиков компания оставляет за собой право комментировать и утверждать отчеты во время проверки моделей.
В то же время, по словам представителей компании, внешние аудиторы самостоятельно выбирают методы оценки и формулируют окончательные выводы.
В OpenAI сообщили, что не требуют полного редактирования текстов, однако обычно изымают конфиденциальную информацию.
Показательным стал инцидент на платформе Hugging Face, где автономные ИИ-агенты повлекли за собой сбой инфраструктуры.
Готовя итоговый отчет OpenAI изменила его структуру, тон и акценты и изъяла непубличные данные, однако исследователи заверили, что основные выводы остались неизменными.
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Беспокойство экспертов усиливается из-за отсутствия законодательно закрепленных правил независимого оценивания.
В конце прошлого месяца президент Дональд Трамп и руководители ИИ-компаний подписали Соглашение Белого дома о суперинтеллекте, которое предусматривает проведение независимых проверок.
Однако документ не содержит четких инструкций по поводу того, как именно должны проводиться эти исследования.
Более 200 ученых и исследователей подписали открытое письмо с требованием обеспечить полную независимость проверок, широкий доступ к моделям и защиту аудиторов от возможных санкций со стороны технологических гигантов.