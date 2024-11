"Контроль эскалации". Развяжут ли руки Украине "инсайды" о разрешении на удары по РФ

Содержание

ATACMS и Storm Shadow "полетят" в Россию? Что известно

О серьезном изменении в политике США первой сообщила газета The New York Times. По ее данным, за два месяца до конца полномочий президент Джо Байден санкционировал удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

Издание со ссылкой на источники пишет, что триггером стала готовность Москвы задействовать в боях против Украины северокорейские войска. И одной из целей может быть сигнал о том, что Пхеньяну не следует отправлять больше военных в Россию.

Американские официальные лица опасаются, что такой шаг побудит Владимира Путина принять ответные меры в отношении США и союзников. Другие считают эти опасения преувеличенными, отмечает NYT. По данным Reuters, первый удар по российской территории может произойти в ближайшие дни.

Вечером 17 ноября французское издание Le Figaro сообщило, что Франция и Британия дали "добро" на удары крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP. На волну публикаций отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что представил партнерам план победы, одним из пунктов которого является дальнобойность. При этом разрешение на удары он не подтвердил.

"Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут", - подчеркнул он.

Утром информация о Storm Shadow/SCALP исчезла из новости Le Figaro. В британском правительстве воздержались от комментариев, но отметили, что Лондон не намерен во всем следовать Вашингтону. Хотя применение Storm Shadow зависит от позиции США, поскольку ракеты содержат американские компоненты.

Фото: западные СМИ пишут, что Джо Байден санкционировал удары ракетами ATACMS вглубь России (Getty Images)

Министр по европейским делам Франции Жан-Ноэль Барро отмечает, что разрешение на удары ракетами SCALP остается одной из возможных опций. Но пока изменений нет. Как сообщил пресс-пул Белого дома, сам Байден ушел от ответа на вопрос об ATACMS. Заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер лишь напомнил, что США обещали ответить на привлечение северокорейских солдат к войне против Украины. Каким именно будет ответ, он не уточнил.

Почему слухи появились именно сейчас? Логика в том, что отмена ограничений на удары по России действительно может стать ответом на массированную атаку по энергетике 17 ноября и на привлечение военных из КНДР, объясняет глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Собственно, сейчас это скорее информационный намек на ответ. Интересно, как это было подано: Байден прямо не сказал, не случайно и у Франции двойная позиция. Это называется стратегией неопределенности. Пускай враг не знает, принято решение или нет", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

По словам высокопоставленного источника РБК-Украина в военно-политических кругах, Великобритания и Франция все-таки дали разрешение на удары Storm Shadow/SCALP. Но в пределах Курской области.

Если информация по Storm Shadow подтвердится, то это означает не только расширение зоны поражения, но и передачу высокоточных карт российского рельефа, которые используются в навигационной системе TERCOM, отмечает профильный ресурс Defense Express. А это уже открывает путь для того, чтобы еще при Байдене украинские войска получили ракеты AGM-158 JASSM с дальностью от 370 до 1000 км.

Как на слухи о разрешении на удары по РФ реагируют в мире

Реагируют активно как партнеры Украины, так и противники военной поддержки. Литовский президент Гитанас Науседа полагает, что снятие ограничений на удары ATACMS и Storm Shadow/SCALP станет поворотным моментом.

Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС поддержать решение США, если оно подтвердится. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорит, что это означает не смену стратегии Запада, а крайне важное усиление.

Ее литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис настаивает на пересмотре подхода к помощи. "Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией", - заявил он.

Польский президент Анджей Дуда раскритиковал звонок немецкого канцлера Олафа Шольца кремлевскому диктатору и считает, что разрешение бить западным оружием по России станет поворотным.

"Это решение очень необходимо. Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", - сказал он.

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни говорит о неизменной позиции Рима. То есть, Украина сможет применять переданное оружие только на своей территории.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ожидаемо назвал возможное решение Вашингтона "расширением войны до глобальных масштабов". По его словам, таким образом администрация Байдена предпринимает "последнюю отчаянную атаку на новую реальность". Словацкий премьер Роберт Фицо посчитал это "беспрецедентной эскалацией с целью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что в интересах всех сторон "скорейшее прекращение огня и политическое решение". Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший резко раскритиковал возможную инициативу Белого дома. "Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни... Идиоты!", - написал он в микроблоге Х.

Кто, что и где может стать целью ATACMS и Storm Shadow

Сразу после первых публикаций в информационном пространстве появились карты, которые в общих чертах объясняют, какие российские территории попадают в зону действия того или иного оружия.

Например, реактивные снаряды GMLRS (дальность 80 км, запускаются с систем HIMARS) достают приграничные районы в четырех областях, ATACMS на 300 км - до Брянска, Курска, Воронежа, Ростова и такой "жирной цели", как Крымский мост. А Storm Shadow в исполнении на 560 км - до Москвы, Рязани, Волгограда, Краснодара и так далее.

Фото: зона досягемости западных ракет на российской территории (инфографика t.me/uawarinfographics)

Однако, по данным Axios, отмена ограничений будет касаться только Курской области. Цель - сдержать наступление российских войск при поддержке северокорейских частей на выступ, который в настоящее время контролирует Украина. В расчете на то, что это приведет к отказу Пхеньяна от переброски дополнительных сил.

В комментарии The War Zone начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что сейчас в Курской области находятся 12 000 северокорейских солдат. Совокупная численность вражеской группировки оценивается в 50 000.

Отметим, долгое время Украина жаловалась, что ограничение на удары сковывают ее усилия. Вашингтон защищал свою позицию опасением дальнейшей эскалации. В начале августа после внезапного вторжения в Курскую область Киев усилил давление. Сообщалось о передаче списка целей, в который вошли аэродромы, используемые для нанесения ударов КАБами по украинским городам. С тех пор Россия вывела почти все самолеты из радиуса досягаемости ATACMS.

Согласно интерактивной карте Института изучения войны (ISW), в радиусе 300 км находятся не менее 245 разведанных военных объектов. И если ограничения отменят только для Курской области, останется всего 15 известных целей, но перечень может быть больше с учетом полигонов для солдат из КНДР.

Поэтому вероятными мишенями в Курской области станут логистические узлы, линии снабжения, склады с боеприпасами, а также большие скопления личного состава.

"В первую очередь, это стратегическое сдерживание обычным оружием. Во-вторых, нам нужно разрешить бить по высокоприоритетным целям вдали от границы. Я бы сосредоточился не только на военных целях, но и на объектах военной промышленности, заправочных станциях, электросетях и т. д. Наша стратегия будет зависеть от того, сколько и какой дальности ATACMS мы получим", - цитирует The War Zone неназванного украинского топ-офицера.

Фото: карта разведанных военных целей на территории России (understandingwar.org)

Ограничение одними лишь ATACMS и Курской областью авиационный эксперт Константин Криволап называет разочарованием. По его мнению, на Курскую область и приграничные районы других областей хватит ударов из HIMARS.

"Там нет размаха для ATACMS на 300 км, нет крупных сооружений и других "вкусных целей". Чтобы бить ракетами с кассетной боевой частью, нужно большое скопление личного состава и техники, а россияне не настолько глупы... Другой момент, если мы зайдем в Белгородскую область и там будут северокорейские солдаты, можно будет бить ATACMS? А если они сбегут из Курской области? Тут пока больше вопросов, чем реального эффекта от разрешения. Но это мое мнение, возможно, эмоциональное", - отметил собеседник.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко надеется, что потенциальный "зеленый свет" на ATACMS приведет к чему-то большему. Снятие запрета на Курскую область, безусловно, необходимо, но такая потребность есть и на других участках фронта.

"У нас их (ракет ATACMS, - ред.) небольшое количество, но надеемся, что это только начало. Западные партнеры не отходят от своего алгоритма "контроля эскалации"... Но важно, чтобы сняли запрет и на применение Storm Shadow/SCALP. Это будет важная поддержка для Сил обороны Украины", - подчеркнул он.

Тем временем The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников допускает, что Украина может не ограничиться Курской областью. То есть использование ракет может распространиться на другие российские территории.

Изменит ли разрешение Запада ход войны и чем ответит Путин

Американские "ястребы" обвиняют Джо Байдена в том, что слишком легко поддавался риторике Путина и его постепенный подход к вооружению Украины поставил ее в уязвимую позицию на поле боя. Сторонники действующего президента утверждают, что тот предотвращал еще более жесткие удары России. Потенциальное разрешение бить ракетами дальнего радиуса "может изменить уравнение", пишет NYT.

Ключевым фактором эффективности ударов ATACMS станет количество ракет, которые получит Украина. Хотя в целом они были довольно хороши, последние отчеты показывают, что Россия смогла защититься от них, подавляя высокоточные снаряды средствами РЭБ.

Тем не менее, разрешение на удары по территории РФ заставит ее рассредоточить свои системы ПВО, то есть ослабить на определенных участках. А разрешение Лондона и Парижа на крылатые ракеты еще больше повысит точность ATACMS. Но в любом случае дальнобойные атаки - не панацея, которая сама собой переломит ход войны в пользу Украины. Хотя и позволит вести более эффективную военную кампанию, пишет The Spectator.

"Принципиальный вопрос в том, сколько таких ракет имеют Силы обороны, чтобы можно было изменить ситуацию на фронте и выполнить основную задачу - остановить вражеское продвижение. Возможно, в ближайшее время он прояснится. И мы увидим применение этого оружия (по российской территории, - ред.)", - надеется Романенко.

Кремлевский представитель Дмитрий Песков заявил, что разрешение на удары вглубь России будет означать "новый виток напряженности". Он также напомнил недавние слова Путина о том, что это якобы будет расценено, как участие НАТО в российско-украинской войне, что "изменит саму суть конфликта".

Фото: пока неясно, как именно на удары западным оружием ответит Владимир Путин (Getty Images)

Политолог Владимир Фесенко обращает внимание на оговорку Путина. Который угрожал мощным ответом в случае массированной атаки.

"Не думаю, что по территории РФ будет настолько массированная атака, как россияне ударили 17 ноября. Мы будем точечно бить по объектам, что даст ограниченный, но все же важный для нас эффект. Кроме того, это будет означать рост цены войны для России. И давление на Россию - это усиление наших позиций перед возможными переговорами в будущем", - рассказал он РБК-Украина.

Что касается того, отзовет ли Дональд Трамп разрешение, когда станет президентом, то вряд ли, если оно останется в рамках Курская область/северокорейские войска. Либо же может стимулировать Украину взять паузу в ударах, если Россия тоже прекратит атаки на энергетику. "Президент Трамп будет действовать более взвешенно и в традициях классической американской политики", - считает Фесенко.

По его мнению, Россия может ответить, но выглядеть это будет примерно, как обмен ударами между Израилем и Ираном, с анонсами и демонстрацией силы. Либо же Москва может передать противокорабельные ракеты йеменским хуситам, которые воюют с морской коалицией во главе с США в Красном море. "Не дай Бог, погибнут военные. Интересно, как будет реагировать Трамп, он очень не любит такие вещи", - добавил он.

Фактор будущего главы Белого дома важен с учетом того, что финальные решения об ударах западными ракетами по России согласовываются перед инаугурацией Трампа. И особенно с учетом обещаний быстро прекратить войну, возможно, с значительным сокращением помощи Украине.

В американской традиции есть практика не принимать жесткие решения при смене президента. Однако очевидно Вашингтон решил показать, что будет отвечать на эскалацию со стороны Москвы. "Зеленый свет" от западных партнеров подоспел аккурат на излете полномочий Джо Байдена. И, похоже, Киев добился задачи минимум в переходный период в США. Хотя не исключено, что официально о разрешении объявят уже постфактум. После того как видео прилетов ATACMS по российским тылам появятся в соцсетях.

При подготовке текста использовались: публикации The New York Times, Reuters, Le Figaro, The Spectator, The War Zone, заявления президента Украины Владимира Зеленского и западных политиков, данные Института изучения войны (ISW) и источников РБК-Украина, комментарии политолога Владимира Фесенко, а также экспертов Константина Криволапа и Игоря Романенко для YuoTube-канала РБК-Украина.