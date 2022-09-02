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Контрнаступ в Херсонській області: в ЗСУ розповіли про ситуацію

Фото: в ЗСУ розповіли про перебіг контрнаступу в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На півдні тривають позиційні бої. Українські військові також "відпрацьовують" по запасах ворога, а також зосередженням техніки і озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо позиційні бої, це не проста бойова робота, яка потребує тиші... Ми продовжуємо нищити запаси ворога, логістичні точки, командні пункти і пункти зосередження особового складу та озброєння та техніки. І нам поки це дуже влучно вдається", - сказала вона.

Гуменю зазначила, що на півдні тривають непрості бої, оскільки місцевість там степова та досить відкрита. Тому потрібно чітко розраховувати план дій, щоб ворог не вирахував українські сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники почали бої за Херсон.

Окрім того, ЗСУ порвали першу лінію оборони окупантів у Херсонській області.

Також ЗМІ повідомляли, що українські бійці завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 окупантів, у тому числі-співробітники ФСБ.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниХерсонская область