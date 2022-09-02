Контрнаступ в Херсонській області: в ЗСУ розповіли про ситуацію

На півдні тривають позиційні бої. Українські військові також "відпрацьовують" по запасах ворога, а також зосередженням техніки і озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо позиційні бої, це не проста бойова робота, яка потребує тиші... Ми продовжуємо нищити запаси ворога, логістичні точки, командні пункти і пункти зосередження особового складу та озброєння та техніки. І нам поки це дуже влучно вдається", - сказала вона.

Гуменю зазначила, що на півдні тривають непрості бої, оскільки місцевість там степова та досить відкрита. Тому потрібно чітко розраховувати план дій, щоб ворог не вирахував українські сили.