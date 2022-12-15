Контрнаступление ВСУ заставило руководство России изменить планы, - Генштаб

"Учитывая успехи наших войск на Харьковском и Херсонском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины", - сказал Громов.

По его словам, оккупационные войска сосредоточили свои усилия на Донбассе, чтобы полностью захватить регион.

"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями", - подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские бойцы продолжат контрнаступление, когда разрешит погода.

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