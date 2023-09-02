Контрнаступление ВСУ. Россияне сменили тактику и начали поджигать минные поля, - NYT

Как сообщает издание со ссылкой на украинских военных, российские захватчики заливают легковоспламеняющимся веществом территории, где расположены минные поля. При попытках разминирования оккупанты сбрасывают с дронов гранаты, "вызывая море огня и взрывов".

По словам украинских морских пехотинцев, российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Поэтому ВСУ вынуждены бороться за каждый дом.

При этом движущей силой наступления Украины являются сотни небольших штурмовых групп. Чаще всего они составляют от восьми до десяти солдат. Каждая из таких групп имеет отдельные конкретные задачи: атаковать траншеи, лесополосы или дома.

"Это трудный способ вести войну - село за селом, дом за домом - без гарантии успеха. Однако уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", - отмечает издание.

Украина продолжает контрнаступление

Несколько месяц назад наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт Роботино в Запорожской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита во Францию рассказал о героическом поступке группы украинских бойцов, способствовавших освобождению Роботино.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

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