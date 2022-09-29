ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Контрнаступление ВСУ показали на интерактивной карте: что изменилось за неделю

Новина українською →
Харьковская область, Луганская область, Четверг 29 сентября 2022 12:58
Контрнаступление ВСУ показали на интерактивной карте: что изменилось за неделю Фото: показана карта контрнаступления ВСУ с 23 по 29 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована интерактивная карта контрнаступления ВСУ за последнюю неделю. Успешные действия ВСУ не остановились в Харьковской области, а перешли и в Луганскую.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечено, что текущая ситуация может отличаться от изображенной на карте.

В частности, украинские военные продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают группировку россиян в Лимане на Донбассе.

Также украинская армия начала освобождать Луганскую область.

Кроме того, силы обороны сковывают врага и на Херсонском направлении, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

Между тем, новомобилизованные россияне уже начали попадать в плен наших бойцов, поскольку российское командование бросило на фронт "подкрепление" даже не подготовив его.

Напомним, сегодня Институт изучения войны опубликовал достаточно интересную сводку. Согласно которой ВСУ уже близки к тому, чтобы оцепить российские войска в Лимане на Донбассе.

Стоит отметить, что это будет означать существенное поражение врага, поскольку грозит позициями армии РФ вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

Добавим, немало важно то, что контрнаступление украинских сил на юге и востоке ознаменовалось большим количеством трофеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины харков Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана