Контрнаступление ВСУ показали на интерактивной карте: что изменилось за неделю

Опубликована интерактивная карта контрнаступления ВСУ за последнюю неделю. Успешные действия ВСУ не остановились в Харьковской области, а перешли и в Луганскую.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечено, что текущая ситуация может отличаться от изображенной на карте.

В частности, украинские военные продолжают успешные наступательные операции к востоку от реки Оскол и окружают группировку россиян в Лимане на Донбассе.

Также украинская армия начала освобождать Луганскую область.

Кроме того, силы обороны сковывают врага и на Херсонском направлении, держа под огневым контролем переправы через Днепр.

Между тем, новомобилизованные россияне уже начали попадать в плен наших бойцов, поскольку российское командование бросило на фронт "подкрепление" даже не подготовив его.

Напомним, сегодня Институт изучения войны опубликовал достаточно интересную сводку. Согласно которой ВСУ уже близки к тому, чтобы оцепить российские войска в Лимане на Донбассе.

Стоит отметить, что это будет означать существенное поражение врага, поскольку грозит позициями армии РФ вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

Добавим, немало важно то, что контрнаступление украинских сил на юге и востоке ознаменовалось большим количеством трофеев.

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