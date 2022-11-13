Контрнаступление ВСУ под Сватово и ожесточенные сражения на Донбассе: новые карты боев

Силы Обороны Украины продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово и Кременной Луганской области, расширяют зону контроля в Херсонской области, и держат рубежи в Донецкой области, где атаки российских захватчиков не прекращаются, и идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Бои возле Кременной и Сватово

По данным российских источников, 12 ноября ВСУ продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово.

В Минобороны РФ рассказывали, что были отражены атаки украинских войск в 15 км к северо-западу от Сватово в районе Владимировки и Куземовки Луганской области, и что наносили артиллерийские удары по силам ВСУ в районе н.п. Песчаное Харьковской области (24 км к северо-западу от Сватово), а вдобавок к этому были отражены атаки Сил Обороны Украины в направлении Сватово и в пределах 21 км к северо-западу от Кременной в направлении Площанки, Макеевки и Червонопоповки.

По информации Генштаба ВСУ, украинские силы отражали атаки российских войск в 30 км к северо-западу от Сватово в районе Масютовки и Орлянки в Харьковской области, а также в районе Мясожаровки и Новоселовского в Луганской области. Кроме того - в 21 км к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки.

"Российские силы проводили эти контратаки, вероятно, для сдерживания действий украинских сил в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей, а не для восстановления ограниченной территории", - отмечают аналитики.

Также оккупанты продолжают наносить "плановые" ракетно-артиллерийские удары по востоку Украины.

Ситуация в Херсонской области

Украинские силы продолжали зачистку освобожденных населенных пунктов Херсонской области на правом берегу Днепра. Как заявил президент Украины, военные освободили более 60 сел и городов в этом региона, а в Генштабе ВСУ информируют о продолжении стабилизационных мероприятий. В Херсон вернулись представители государственной областной военной администрации.

Некоторые передовые украинские части вышли на правый берег Днепра с целью установления контроля, однако, по некоторым данным, российская артиллерия в Каховке препятствует выйти на западную часть побережья большему количеству сил.

Оккупанты продолжают использовать БПЛА, системы РСЗО и артиллерию для нанесения ударов по подразделениям ВСУ в освобожденных населенных пунктах Херсонской области.

Вместе с тем украинские военные продолжают поиски российских солдат без формы и брошенную военную технику врага, включая вертолеты и бронетехнику, хотя ранее в Минобороны РФ уверяли, что перебросили 5 тысяч единиц вооружения на восточный берег Днепра.

Российские силы продолжают обустраивать оборонительные позиции на левой стороне реки и налаживать тыловое обеспечение на юге Херсонской области.

Недавние спутниковые снимки Maxar Technologies и Satellogic показали, что войска РФ создали новую базу примерно в 70 км к юго-востоку от Херсона - вероятно, в попытке защитить свои орудия от украинских ударов HIMARS.

ВСУ продолжали наносить удары по российским позициям на левом берегу и, как сообщается, уничтожили российский склад боеприпасов в Каховском районе.

Тяжелые бои на Донбассе

Оккупанты 12 ноября нанесли наземные удары в районе Северска, Бахмута и Авдеевки. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска отразили наземные атаки российских захватчиков к востоку от Северска в районе Верхнокаменского, Соледара и Бахмута.

Как утверждают российские источники, оккупанты захватили железнодорожную станцию ​​Майорск к югу от Бахмута.

Были опубликованы кадры с геолокацией, на которых видно, как украинские силы штурмуют российские позиции к востоку от Бахмута вдоль трассы Т0504.

В украинском Генштабе проинформировали, что ВСУ отражали наземные атаки российских войск западнее Авдеевки в районе Первомайского и юго-западнее Авдеевки в районе Невельского, Красногоровки и Марьинки

В районе Первомайского и южнее Авдеевки в районе Опытного бои все еще продолжаются.

Как сообщают аналитики, по состоянию на 12 ноября российские войска добились незначительных успехов в своем наступательном наступлении на Угледар. Захватчики незначительно продвигались к Павловке.

"Российский источник утверждал, что российские войска обстреляли Павловку, указывая на то, что российские силы, вероятно, не контролируют весь поселок", - рассказали в ISW.

Также аналитики в новом отчете о ситуации на фронтах отмечают, что российское военное руководство безуспешно пытается интегрировать разрозненные военные формирования в более сплоченную боевую силу в Украине.

В ISW сообщают, что между тем российские чиновники, вероятно, пытаются уклониться от выплаты обещанных выплат своим военнослужащим.