Контрнаступление ВСУ на Александровском направлении: DeepState обновил карту

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, отразив результаты продвижения Сил обороны Украины.

Согласно обновленным данным, украинские военные освободили Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезду, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенко, Январское, Воронное, Терново, Березовое, Степное, Калиновское, Привилегия, Согласие, Рыбное и Красное.

В то же время, российские войска были отброшены в районах Новопавловки, Новогеоргиевки, Новониколаевки, Новогригорьевки, Запорожского и Привольного.

Фото: карта боевых действий на Александровском направлении (скриншот карты DeepState)

Таким образом, обновленная карта DeepState показывает ряд изменений в Александровском направлении. Украинские силы вернули контроль над населенными пунктами и вынудили противника отойти с отдельных позиций.