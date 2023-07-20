Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW объяснили, почему россияне отступают под Бахмутом

Вероятно, что отсутствие подкрепления у оккупантов к югу от Бахмута грозит серьезными последствиями для всей российской группировки в этом районе.

Украинские войска 19 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, и на всех добились успехов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 июля, видно, что ВСУ продвинулись вперед возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции севернее и южнее города Бахмут и вынудили российские войска отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута).

ВСУ также продолжали наступательные действия на бердянском и мелитопольском направлениях. Сообщалось, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неустановленном районе мелитопольского направления.

Ключевые выводы ISW: