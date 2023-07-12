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Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW назвали ключевые направления

Фото: ВСУ ведут контрнаступательные операции на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские войска 11 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, на некоторых из них ВСУ удалось добиться успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях. В свою очередь, официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 июля, видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от села Работино (15 км к югу от Орехова). Российский блоггер также заявил, что украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута).

Ключевые выводы ISW:

  • Германия и Франция обязались предоставить Украине больше систем вооружений в первый день саммита НАТО 2023 года в Вильнюсе 11 июля.
  • Коалиция 11 государств подписала меморандум с Украиной, в котором изложены условия обучения украинских пилотов на самолетах F-16.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как неудачную попытку на фоне саммита НАТО.
  • В результате украинского ракетного удара погиб заместитель командующего ЮВО России генерал-лейтенант Олег Цоков в Бердянске Запорожской области.
  • Российские блогеры раскритиковали российское военное командование за неспособность защититься от украинских ударов по российским штабам.
  • Российские войска ведут наступательные действия на линии Сватово – Кременная и добились территориальных успехов.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на северной и южной окраинах Бахмута.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные берут Бахмут под огневой контроль. По его словам, враг там оказался в ловушке.

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Вооруженные силы УкраиныВторжение России в УкраинуКонтрнаступление ВСУ