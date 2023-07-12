Контрнаступление ВСУ: эксперты ISW назвали ключевые направления

Украинские войска 11 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, на некоторых из них ВСУ удалось добиться успехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском и бердянском направлениях. В свою очередь, официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 июля, видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от села Работино (15 км к югу от Орехова). Российский блоггер также заявил, что украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута).

Ключевые выводы ISW: