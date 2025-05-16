Контрастная температура и дожди: синоптик дала прогноз на выходные в Украине

В субботу, 17 мая, погода будет преимущественно влажной, с периодическими дождями.

Температура воздуха завтра крайне контрастная. В восточной части ожидается +19+22 градуса, а на западе, севере и во многих центральных областях лишь +9+14 градусов.

В южной части от +16 в Одесской области до +23 градусов ну Херсонской и в Крыму.

Из северных областей вырвется к более теплой погоде Сумщина, здесь завтра до +17 градусов.

А в центре ожидается от +12 в Винницкой области до +21 градуса в Днепропетровской.

18-го мая в Украине также временами дожди, разве что в южной части - без осадков.

Температура воздуха в воскресенье повысится и составит +15+19 градусов, на востоке и юге ожидается до +18+22 градусов. Лишь в западных областях в воскресенье будет прохладно, +10+14 градусов.

Понедельник в Украине обещает быть также сравнительно теплым (кроме западных областей), во вторник - дожди и снова похолодает, пусть оно скажется, но в среду собирается на хотя и скромное, но все же длительное потепление.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве в субботу холодно, +10+12 градусов, будет идти дождь.

А вот в воскресенье будут солнечные прояснения и потеплеет до +15 градусов.