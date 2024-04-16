Контрабанда зерна. Как используют терминал "Олимпекс Купе Интернешнл"

Сегодня в околопортовом секторе существует ряд схем, направленных на умышленное уклонение от уплаты налогов, что наносит миллиардный ущерб. Поскольку наиболее весомой частью экспорта является продажа зерновых, то и главные схемы связаны именно с этим стратегическим продуктом. Детальнее в материале.

Схемы нелегального экспорта

По данным "Бизнес Цензора", в Украине сейчас существует две основные схемы теневого рынка зерна.

Схема с "черным зерном" используется для уклонения от налогообложения и вывода валюты из страны. Как правило, неучтенное зерно покупают у фермеров за наличные и оформляют на фиктивные компании-однодневки, которые экспортируют его за границу.

По дороге груз может несколько раз менять владельца и в конце концов продается конечному покупателю. Но полученные средства остаются у одной из компаний-посредников и в Украину не возвращаются.

Схему с "серым зерном" обычно используют легальные экспортеры. Они покупают зерно у посредников, которые скупают его у фермеров за наличные. Дальше оно вместе с "белым" зерном экспортируется за границу. В таком случае часть полученной от конечного покупателя валюты возвращается в Украину. В то же время, такой экспортер может претендовать на возврат НДС.

Оценить прямые убытки госбюджета от схем экспорта "черного зерна" сложно из-за их масштаба и большого количества привлеченных участников. Но БЭБ ориентировочно оценивало убытки госбюджета в 2022 году из-за неуплаты налогов при продаже такого зерна в 5,2 млрд гривен. А в январе-сентябре 2023 года рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн ($3,66 млрд) или более 20% общего объема.

Контрабандисты и "Олимпекс Купе"

Схемы нелегального экспорта зерна существовали годами, однако в условиях жестких ограничений на выведение валюты из Украины во время военного положения масштабы их использования значительно выросли. Причем для этого даже не нужно было заводить "новых игроков" – по неофициальным данным основными фигурантами в сфере контрабанды остаются те же компании, которые использовали подобные схемы еще с 2019 года.

Если говорить об Одесском регионе, то здесь исторически руководят теневыми процессами люди и компании Вадима Альперина. В орбиту интересов "короля контрабанды" попал и зерновой терминал ООО "Олимпекс Купе", скандально известный из-за спора владельцев Владимира Науменко и Сергея Грозы с иностранными инвесторами.

По словам участников рынка, зерновой терминал работал на теневом рынке зерна еще с 2016 года.

В частности, согласно данным из Единого государственного реестра судебных решений, еще в 2019 году Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области издало акт по итогам документальной внеплановой проверки соблюдения ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" налогового и валютного законодательства и уплаты единого социального взноса за предыдущий год.

Проверка подтвердила несвоевременное поступление валютной выручки на текущий валютный счет по договорам истца, заключенным с Black Sea Commodities Limited. По договорам с этой компанией-нерезидентом, входящей в GNT Group, равно как и зерновой терминал, выявлена просроченная дебиторская задолженность на сумму 50 183 932,04 долларов США.

10 июля 2019 года Главное управление Государственной фискальной службы в Одесской области вынесло налоговое уведомление-решение о начислении пени за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности в размере 645 771 837,12 грн.

3 апреля 2021 г. президент указом № 140/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.04.2021 против ряда лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "десяткой крупнейших украинских контрабандистов". Среди физических лиц там фигурировало имя Вадима Альперина.

Вышеупомянутые действия должностных лиц ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" и Black Sea Commodities Limited, которые заключались в незаконном выведении валютной выручки из Украины, являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве № 1202200000001431.

Однако объемы теневого рынка зерна во время войны только возросли, и участие в этих схемах "Олимпекс Купе" тоже. Только теперь зерновой терминал связывают с другой подсанкционной компанией – ООО "Агиро", которая, по данным участников рынка, тоже принадлежит Альперину.

"Агирос" по решению СНБО включен в списки юридических и физических лиц, к которым применены специальные экономические и ограничительные санкции. Указом президента № 219/2024 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (предложения о физических и юридических лицах для наложения санкций были внесены Службой безопасности Украины).

Среди прочего, на ООО "Агирос" распространяются такие ограничительные меры, как полное прекращение торговых операций, блокирование активов и аннулирование лицензий.

В Едином государственном реестре судебных решений можно найти определение Одесского апелляционного суда от 11.01.2024, в котором зафиксирована совместная деятельность "Олимпекс Купе Интернейшнл" и ООО "Агирос", которое осуществляло вывоз зерна из Одесского порта в декабре прошлого года на судне "New (это судно неоднократно фигурировало в новостях относительно участия в так называемой Черноморской зерновой инициативе в течение 2022-2023 годов).

Согласно общедоступным данным, расследованием в рамках уголовного производства № 32021160000000013 (начатого по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах), которое осуществляет Бюро экономической безопасности Украины, установлено, что ООО "Агирос" было экспортером 20 270 646 кг 322 кг пшеницы хранились на складах и перегружались на зерновом терминале "Олимпекс".

Этот факт указывает на причастность "Олимпекса" к незаконным схемам экспорта зерна и контрабандной деятельности Вадима Альперина, лишенного гражданства указом президента № 161/2021 от 14 апреля 2021 года. 15 сентября 2022 г. Большая палата Верховного суда подтвердила легитимность указанного указа президента.

По данным собеседников РБК-Украина, сейчас из-за терминала "Олимпекс Купе" компании Альперина могут переваливать около 150 тысяч тонн зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро, речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.