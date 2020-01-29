Контактна група розробляє механізми для пошуку зниклих без вести на Донбасі

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України розробляє механізми для пошуку зниклих безвісти на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, в гуманітарній підгрупі продовжують роботу по взаємному звільненню людей, яка була успішно проведена 29 грудня 2019 році.

"Досягнута домовленість про поновлення пошуку зниклих безвісти до наступного засідання ТКГ в Мінську будуть опрацьовані відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи з участю міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - заявила Оліфер.

Також вона додала, що під час засідання контактної групи українська сторона чітко заявила про розв'язання проблем безпеки - припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном, що є основним для виконання мінських угод.

"Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своєю кордоном досягти миру неможливо", - заявив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

Крім того, Оліфер зазначила, що ситуація з безпекою залишається складною.

"З боку НЗФ ОРДЛО продовжують обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їх диверсійно-розвідувальні групи. Домовилися продовжити роботу для вирішення блоку питань безпеки, які є ключовими для України і світового співтовариства", - додала вона.

Нагадаємо, 29 січня ТКГ в Мінську провела зустріч з врегулювання ситуації на сході України.

Раніше координатор в рамках гуманітарної підгрупи Тоні Фріш заявив, що питання обміну полоненими продовжать обговорювати на Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську 28 січня. Він також додав, що гуманітарна підгрупа працює над пошуком зниклих безвісті і відкриттям нових пунктів пропуску.