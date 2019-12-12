Контактна група 18 грудня обговорить нові ділянки розведення на Донбасі

Тристороння контактна група обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на зустрічі 18 грудня. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.

У той же час Руденко не уточнив, які саме ділянки будуть обрані для розведення згідно з рішенням саміту нормандського.

"Ці речі будуть обговорюватися в рамках мінської контактної групи, засідання якої відбудеться 18 грудня", - зазначив він.

Нагадаємо, на саміті в Парижі "нормандська четвірка" погодила розведення сил ще на трьох ділянках. Джерела РБК-Україна повідомляли, що російська сторона на переговорах наполягала на розведенні сил по всій лінії зіткнення, однак на сьогодні погоджено лише три ділянки.

У той же час міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі. Він також підкреслив, що нові ділянки розведення повинні стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи і переїзди і поліпшити життя людей в зоні розмежування.