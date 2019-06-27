Контакт-центр "Львівгаз Збуту" опрацював 1,4 млн звернень споживачів

Від початку року оператори Контакт-центру ТОВ "Львівгаз Збуту" опрацювали 1,4 млн звернень клієнтів. Найчастіше споживачі області звіряють дані особового рахунку та консультуються щодо рахунків за спожитий газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найчастіше клієнти "Львівгаз Збуту" звертались з питаннями щодо звірки особового рахунку та консультації з приводу квитанцій - 77,5 тис. Споживачі можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, отримати консультацію можна безпосередньо в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Таким чином оператори контакт-центру проконсультували 21,7 тис. споживачів блакитного палива Львівської області. Окрім того, в Особистому кабінеті є опція зворотнього дзвінка Callback, нею скористались 12,6 тис клієнтів.

"Задля зручності та економії часу наших клієнтів ми постійно працюємо над збільшенням способів дистанційного спілкування з нашою компанією. Відтак, окрім контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, цьогоріч було розроблено ще чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone. Сплатити за газ не виходячи з дому – зручно та просто. Від початку року понад 30 тис. наших клієнтів вже розрахувались за газ саме через онлайн-сервіси", - розповідає директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

У прес-службі зазначили, що отримати консультацію в контакт-центрі ТОВ "Львівгаз Збут" споживачі можуть щодня від 8:00 до 20:00 за номерами телефонів 032 29 07 104, 032 24 23 104, 067 21 77 104, 067 33 32 104. Оператори працюють без перерв.

"Для того аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника зареєструйте свій Особистий кабінет на сайті 104.ua. Детальну інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua у розділі "Як зареєструватися", - йдеться у повідомленні.