В Конституционном суде будет новый глава: в чем причина

В Конституционном суде Украины будет новый глава. У исполняющего обязанности главы Сергея Головатого закончились полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководительницы управления коммуникаций и международного сотрудничества КСУ Марьяны Гаевской-Ковбасюк для "Укринформа".
Она отметила, что 30 мая прекращены полномочия судьи Конституционного суда Сергея Головатого в связи с достижением им 70-летнего возраста. Это предельный возраст для пребывания в должности судьи КС. Поэтому с Головатым прекращены трудовые отношения.
Сейчас у КСУ нет ни главы, ни его заместителя. Следовательно, обязанности главы Конституционного суда будет исполнять старший по возрасту судья. Сейчас это Виктор Кривенко.
Отмечается, что сейчас КСУ работает на грани кворума: действуют 13 судей при необходимом количестве 18. Для принятия решения Большой палаты КС требуется не менее 10 голосов.
Добавим, что Сергей Головатый принял присягу судьи КСУ в марте 2018 года. Осенью следующего года он был избран на должность заместителя главы Конституционного суда. В марте 2021 года он начал исполнять обязанности главы, когда президент уволил тогдашнего главу Александра Тупицкого.
Последнего обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия. Тупицкий объявлен в розыск. Известно, что он находится за границу.
Напомним, недавно Верховная рада назначила нового судью КСУ. Им стал проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Сергей Резник.
Это было первое назначение судьи Конституционного суда по новой процедуре. Кандидатов выбирал совещательный совет.
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