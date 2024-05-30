В Конституционном суде будет новый глава: в чем причина

Она отметила, что 30 мая прекращены полномочия судьи Конституционного суда Сергея Головатого в связи с достижением им 70-летнего возраста. Это предельный возраст для пребывания в должности судьи КС. Поэтому с Головатым прекращены трудовые отношения.

Сейчас у КСУ нет ни главы, ни его заместителя. Следовательно, обязанности главы Конституционного суда будет исполнять старший по возрасту судья. Сейчас это Виктор Кривенко.

Отмечается, что сейчас КСУ работает на грани кворума: действуют 13 судей при необходимом количестве 18. Для принятия решения Большой палаты КС требуется не менее 10 голосов.

Добавим, что Сергей Головатый принял присягу судьи КСУ в марте 2018 года. Осенью следующего года он был избран на должность заместителя главы Конституционного суда. В марте 2021 года он начал исполнять обязанности главы, когда президент уволил тогдашнего главу Александра Тупицкого.

Последнего обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия. Тупицкий объявлен в розыск. Известно, что он находится за границу.