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Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов

Фото: кандидат в президенты Румынии Калин Георгеску (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Это означает, что весь избирательный процесс будет перезапущен в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

Как сообщается, судьи приняли такое решение после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.

В запросах приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Калина Георгеску явилась результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.

Отмечается, что для проведения повторных выборов будет установлена новая дата и календарная программа.

Выборы президента Румынии

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Георгеску, а второе - Елена Ласкони.

Георгеску - пророссийский праворадикал, который называет войну России против Украины "сговором американских производителей оружия".

При этом Ласкони выступает против территориальных уступок со стороны Украины и является прозападным политиком.

Еще 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться на этой неделе.

Более подробно о выборах в Румынии - в материале РБК-Украина.

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Румыния