Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Это означает, что весь избирательный процесс будет перезапущен в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.
Как сообщается, судьи приняли такое решение после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.
В запросах приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Калина Георгеску явилась результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.
Отмечается, что для проведения повторных выборов будет установлена новая дата и календарная программа.
Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Георгеску, а второе - Елена Ласкони.
Георгеску - пророссийский праворадикал, который называет войну России против Украины "сговором американских производителей оружия".
При этом Ласкони выступает против территориальных уступок со стороны Украины и является прозападным политиком.
Еще 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться на этой неделе.
Более подробно о выборах в Румынии - в материале РБК-Украина.
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