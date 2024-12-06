Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов

Выборы президента Румынии

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Георгеску, а второе - Елена Ласкони.

Георгеску - пророссийский праворадикал, который называет войну России против Украины "сговором американских производителей оружия".

При этом Ласкони выступает против территориальных уступок со стороны Украины и является прозападным политиком.

Еще 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться на этой неделе.

Более подробно о выборах в Румынии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.