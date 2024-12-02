КС Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Второй тур состоится на этой неделе.

Об этом сказано в заявлении КС Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Также КС единогласно утвердил результаты первого тура выборов. Согласно решению суда, второй тур состоится уже в воскресенье, 8 декабря.

Судьи Конституционного суда единогласно отклонили жалобу кандидата на президентских выборах Кристиана Тергеша, который требовал отменить результаты первого тура выборов. Он объяснял такую необходимость "неправомерной агитацией" за кандидата Елену Ласкони среди диаспоры.

Выборы президента Румынии

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Джорджеску, а второе - Елена Ласкони.

Джорджеску - пророссийский праворадикал, который называет войну России против Украины "сговором американских производителей оружия".

При этом Ласкони выступает против территориальных уступок со стороны Украины и является прозападным политиком.

Более детально о выборах в Румынии - в материале РБК-Украина.

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