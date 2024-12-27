Конституционный суд Южной Кореи начинает рассмотрение импичмента президенту Йон Сок Елю

На первом заседании Конституционного суда будут присутствовать юридические представители Юн Сок Йоля. На заседании будет рассматриваться дело о его импичменте парламентом в связи с кратковременным введением военного положения. Эту информацию передал агентству советник Юна.

По словам адвоката Сок Донг Хена, на судебном заседании должны присутствовать два адвоката из команды Юна. Один из них - бывший прокурор, а другой - бывший спикер Конституционного суда.

У суда есть 180 дней, чтобы решить, восстановить Юна в должности или отстранить его. В последнем случае новые президентские выборы состоятся в течение 60 дней. Юн не обязан присутствовать на слушаниях.

До четверга Йоль игнорировал запросы суда о предоставлении документов, а также вызовы следователей в рамках отдельного уголовного дела об объявлении им военного положения 3 декабря, чем вызвал критику даже со стороны некоторых членов своей партии.