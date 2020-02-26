Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію

Федеральний конституційний суд Німеччини виніс рішення, що заборона здійснювати евтаназію на комерційній основі суперечить основному закону країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

На думку суддею, заборона евтаназії порушує права тяжкохворих і лікарів. Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини.

При цьому наголошується, що рішення на евтаназію включає свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги третьої сторони для добровільного відходу з життя.

Водночас судовий вердикт не означає, що законодавцям заборонено регулювати діяльність організацій, які сприяють евтаназії.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року парламент Німеччини проголосував за прийняття закону, який дозволяє на певних умов допомагати людям, бажаючим добровільно піти з життя. За ухвалення закону проголосували 360 депутатів, проти - 233.

Крім того, Конституційний суд Італії ухвалив, що сприяння в здійсненні самогубства людям, які невиліковно хворі та відчувають "нестерпні страждання", не завжди є злочином.