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Конституційність призначення Шкарлета: КСУ розгляне необхідність відкриття справи

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 12:18
Конституційність призначення Шкарлета: КСУ розгляне необхідність відкриття справи Фото: КСУ вирішить, чи відкривати справу про конституційність призначення Шкарлета (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Конституційний суд України сьогодні продовжить розглядати необхідність відкриття провадження щодо відповідності Основному закону постанови про призначення Сергія Шкарлета главою Міністерства освіти і науки. Питання розглянуть на засіданні Великої палати КСУ.

Про це свідчить порядок денний суду.

"Продовження розгляду питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів про відповідність Конституції (конституційності) постанови Верховної ради "Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, це питання КСУ почав розглядати ще в травні.

Як писало РБК-Україна раніше, колегія у складі трьох суддів КСУ відмовила у відкритті провадження у цій справі. Це сталося в кінці березня. Ця відмова не є остаточною.

Так, 17 грудня 2020 року Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. До цього він виконував обов'язки глави Міносвіти. За нього проголосувала мінімально необхідна кількість нардепів - 226.

Міністр зачитував текст присяги під крики "Ганьба!".

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