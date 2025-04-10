Конотопская громада утвердила программу комплексного восстановления: какие ее направления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Документом предусмотрены меры по восстановлению транспортной инфраструктуры, создание ветеранских пространств, восстановление и развитие медицинской, социальной и жилой инфраструктуры, а также комплекс мероприятий, направленных на развитие инклюзивности. В общем, ПКВ предлагает восстанавливать общество в 11 ключевых направлениях.

По ее словам, Конотопская громада на Сумщине стала одной из громад, которые уже не только создали свою ПКВ, но и утвердили ее. Сейчас, подчеркнула Шуляк, над созданием стратегического документа уже работают десятки украинских громад и регионов. Так, уже есть утвержденные ПКВ Черниговщины, Житомирщины, а также Киевщины.

"Планировать свое восстановление под постоянным прицелом врага - двойной вызов, но как мы видим, и громады и целые области успешно движутся в этом направлении. Теперь к когорте прогрессивных громад присоединилась и Конотопская, где уже утвердили ПКВ. Это свидетельство того, местная власть понимает разницу между временностью и развитием, между выживанием и восстановлением, между страной, которая держится на инерции - и той, которая творит себя снова. Если громада не знает, какой хочет быть через 10 лет - ей не поможет никакая помощь", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что программа определяет основные направления дальнейшего развития громады, восстановления инфраструктуры, поддержки экономики и улучшения качества жизни жителей. Планируется 11 приоритетных направлений восстановления громады:

Социальная политика;

Энергосбережение;

Экономика;

Безопасность;

Инфраструктура;

Строительство;

Медицина;

Образование;

Спорт;

Культура;

Благоустройство;

Согласно ПКВ, в Конотопской громаде планируют создать ветеранское пространство, молодежный центр и реабилитационный центр в центральной районной больнице. Также предусмотрено строительство регионального полигона, спортивно-реабилитационного центра и многофункционального спорткомплекса.

Кроме этого, в громаде будут работать над альтернативной энергетикой - построят солнечную станцию на участке очистных сооружений и термомодернизируют общественные здания. Проведут реконструкцию станции сточных вод, трамвайных путей и тяговых подстанций трамвайных и электрических сетей. Хотят также модернизировать и развивать дорожную и велосипедную инфраструктуру громады.

"Важнейшей частью программы является и социальное обеспечение. Так, в рамках ПКВ планируется построить укрытия для детских садов, школ и больниц, а также противорадиационное укрытие. Ясли-сад №11 "Ветерок" капитально отремонтируют, а в селе Подлипное здание общежития сделают многоквартирным домом. Также проведут комплексную реконструкцию Привокзальной площади в Конотопе, чтобы сделать ее современным, доступным и климатически адаптированным транспортно-пересадочным узлом и публичным пространством. Еще реконструируют стадион "Юность" и детское отделение Конотопской центральной районной больницы", - добавила Шуляк.

Она подчеркнула, что во время работы над ПКВ особое внимание уделялось как можно более широкому привлечению заинтересованных сторон к процессу восстановления. Поэтому, на каждом этапе работы над документом учитывалась необходимость привлечения представителей гражданского общества, предпринимателей, организаций и учреждений, ответственных за содействие социальной интеграции, соблюдению прав лиц с особыми потребностями, гендерного равенства и недискриминации.

"При разработке программы широко использовались элементы партисипации, а именно привлечение общественности к определению проблем в различных направлениях жизнедеятельности и жизнеобеспечения, а также к разработке направлений преодоления этих проблем, восстановления и развития общества. Таким образом, ПКВ Конотопской громады стала результатом диалога местной власти, бизнес-сообщества и общественности", - отметила Шуляк.

Нардеп также отметила, что на финансирование приоритетных направлений ПКВ предполагается привлечь средства бюджетов всех уровней, а именно местного бюджета, средства государственного и областного бюджетов в виде целевых капитальных субвенций в рамках финансирования областных и государственных комплексных и целевых программ, средства государственных фондов, фондов международной технической помощи и других источников, не запрещенных действующим законодательством.