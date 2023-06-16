ua ru
Пт, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Конор Макгрегор обвинен в сексуальном насилии на финале НБА: детали ужасают

Новина українською →
Майами, Пятница 16 июня 2023 11:36
Конор Макгрегор обвинен в сексуальном насилии на финале НБА: детали ужасают Фото: Конор Макгрегор будет иметь серьезные проблемы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Обвинения в сексуальном насилии и избиении неизвестной женщины после одного из матчей финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации выдвинули бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Скандальный боец попал под следствие. Адвокат пострадавшей обвинил 34-летнего ирландца в попытках агрессивно целовать предполагаемую жертву и принуждении к интиму в туалете спортивной арены в Майами.

"Макгрегор при попустительстве работников службы безопасности НБА и "Майами" насильно загнал жертву сквозь охрану в мужскую уборную", – говорится в материалах дела.

Там женщина смогла дать отпор Макгрегору. Она ударила обидчика локтем и смогла убежать. Причастность охранников "Хит" к инциденту баскетбольный клуб пообещал расследовать. "Мы воздержимся от дальнейших комментариев, пока ждем результатов расследования", – объяснили в Майами.

Отреагировали на очередную выходку Макгрегора и в Ultimate Fighting Championship. Бойцовский чемпионат не будет вмешиваться в судебный процесс и параллельно будет собирать детали происшествия. После решения Фемиды UFC отдельно оценит действия ирландца.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. Вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера в 2017 году. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов.

Инцидент в Майами – не первый в биографии Макгрегора. В 2019 году его дважды обвинили в сексуальном насилии на родине.

К слову, украинец Бондарь возобновит карьеру под эгидой UFC после тяжелой травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА UFC Конор Макгрегор
NEWS
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
ВСУ закрепляются на занятых рубежах в районе Угледара, - Генштаб
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом