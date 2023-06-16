Конор Макгрегор звинувачений у сексуальному насильстві на фіналі НБА: деталі жахають

Звинувачення в сексуальному насильстві та побитті невідомої жінки після одного з матчів фінальної серії Національної баскетбольної асоціації висунули колишньому чемпіону UFC Конору Макгрегору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today .

Скандальний боєць потрапив під слідство. Адвокат постраждалої звинуватив 34-річного ірландця у спробах агресивно цілувати ймовірної жертви та примусі до інтиму в туалеті спортивної арени в Маямі.

"Макгрегор за потурання працівників служби безпеки НБА та "Маямі" силоміць загнав жертву через охорону в чоловічу вбиральню", – йдеться в матеріалах справи.

Там жінка змогла дати відсіч Макгрегору. Вона вдарила кривдника ліктем і змогла втекти. Причетність охоронців "Гіт" до інциденту баскетбольний клуб пообіцяв розслідувати. "Ми утримаємося від подальших коментарів, допоки чекаємо на результати розслідування", – пояснили в Маямі.

Відреагували на чергову витівку Макгрегора і в Ultimate Fighting Championship. Бійцівський чемпіонат не втручатиметься у судовий процес і паралельно збиратиме деталі події. Після ж рішення Феміди UFC окремо оцінить дії ірландця.

Хто такий Конор Макгрегор

Уродженець передмістя Дубліна, займався футбол і бойовими мистецтвами. Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі, володар коричневого поясу з бразильського джиу-джитсу.

Професіональну кар'єру в змішаних єдиноборствах розпочав у 2008 році. Провів 28 поєдинків в октагоні, в яких здобув 22 перемоги. Вийшов на виставковий боксерський поєдинок проти Флойда Мейвезера в 2017 році. Заробив за бій орієнтовно 130 млн доларів.

Інцидент у Маямі – не перший в біографії Макгрегора. Упродовж 2019 року його двічі звинуватили в сексуальному насильстві на батьківщині.