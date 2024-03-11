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Коноплянка завершит карьеру для бизнеса. Экс-форвард сборной Украины станет партнером

Киев, Понедельник 11 марта 2024 17:27
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Коноплянка завершит карьеру для бизнеса. Экс-форвард сборной Украины станет партнером Фото: Евгений Коноплянка в цветах сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший вингер национальной команды Украины Евгений Коноплянка близок к завершению игровой карьеры и стремится начать собственное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport24.ua.

34-летний украинец решил не продолжать активные выступления. В январе он расторг контракт с румынским "Клужем".

Коноплянка собрался стать футбольным агентом. Компаньоном вингера якобы станет многолетний партнер по "Днепру" и сборной Украины Роман Зозуля. Они планируют создать посредническую компанию, которая будет заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

Ранее Коноплянка досрочно простился с "Клужом". Подписанный летом контракт действовал до конца сезона. Опытный вингер не смог завоевать место в обойме "железнодорожников", проведя на поле суммарно всего 54 минуты в четырех поединках. Сезон 2022/23 отыграл в польской "Краковии" (28 матчей, 4 гола, 2 ассиста).

Кто такой Евгений Коноплянка

Уроженец Кропивницкого (тогда – Кировоград), воспитанник местного "Олимпика". В 16 лет оказался в структуре "Днепра".

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2007/08. Сыграл в составе падшего гранда 7 полных сезонов. Летом 2015-го перешел в испанскую "Севилью", но в Ла Лиге провел всего год. Следующие три сезона отыграл в немецком "Шальке", а затем еще два – в донецком "Шахтере".

Победитель Лиги Европы 2015/16 с "Севильей" и чемпион Украины с "горняками". Посреди сезона 2021/22 оказался в "Краковии". В составе сборной Украины дебютировал в 2010 году и провел 87 поединков (10 голов), участник Евро-2012 и Евро-2016.

К слову, ранее УАФ раскрыла состав олимпийской сборной Украины на спарринг против Японии U-23.

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Коноплянка Роман Зозуля
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