Коноплянка став футболістом "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка став гравцем донецького "Шахтаря". Про це в Facebook повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Умови угоди поки не розголошуються.

Зазначимо, сьогодні, 2 вересня, Коноплянка пропустив тренування національної команди, щоб завершити перехід.

За інформацією італійського журналіста Джанлуки ді Марціо, в "Шахтарі" Коноплянка може замінити Тайсона, на якого претендує італійський "Мілан".

Раніше українським вінгером цікавився "Бешикташ", однак перехід в турецький клуб так і не відбувся. Також повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів.

Минулого сезону Коноплянка не входив в основу "Шальке", забивши гол і віддавши 2 ассисти в 21 матчі у всіх турнірах. Всього за два роки в німецькому клубі хавбек забив 13 голів і зробив 9 результативних передач в 78 матчах. До цього він грав за іспанську "Севілью" і "Дніпро".

Також на його рахунку 21 гол в 82 матчах у футболці збірної України.

На даний момент "Шахтар" впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ.