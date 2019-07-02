Коноплянка погодив контракт з "Фенербахче"

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка близький до переходу в стамбульский "Фенербахче". Про це повідомляє портал видання Fanatik.

Угода між сторонами вже погоджена і буде підписана найближчим часом. За інформацією джерела, контракт буде розрахований на три роки, а сам Коноплянка буде заробляти 3,5 млн євро за сезон.

Зазначається, що штаб "Фенербахче" працює над створенням команди, яка стане чемпіоном турецької Суперліги в новому сезоні.

Раніше генеральний директор "Шальке" Йохен Шнайдер підтвердив, що хавбек збірної України залишить клуб.

Коноплянка минулого сезону провів 21 матч в складі гельзенкирхенського клубу, забив 1 гол і зробив один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник німецького "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка різко впав в ціні. Раніше вінгер коштував 10 млн євро, тепер же його ціна - 6,5 млн євро.