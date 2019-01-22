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Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 5 кандидатів

Новини » Політика    22.01.2019 - 20:14
Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 5 кандидатів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Конкурсну комісію 22 січня пройшли четверо кандидатів

Міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 22 січня розглянули біографії ще 9 кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Transparency International.

Так, міжнародні експерти разом з ВККС зупинили на шляху до Антикорупційного суду ще 5 кандидатів. Натомість чотирьом кандидатам вдалося пройти конкурсну комісію. Це викладач Сергій Боднар, адвокат Маркіян Галабала та судді Ольга Саландяк і Валерія Чорна.

Як зазначається, сьогодні розглядалися кандидатури суддів Василя Гончарука, Ігоря Коса, Андрія Малєєва, Ольги Саландяк та Валерії Чорної, а також адвокатів Маркіяна Галабала, Василя Постульги та викладачів Сергія Боднаря і Валерія Станіславського.

Нагадаємо, 18 та 21 січня ГРМЕ та ВККС не підтримала 18 кандидатів. Зокрема, вчора, 21 січня, з конкурсу вибули 10 суддів, з яких один вирішив зняти свою кандидатуру добровільно. 

Наступні спеціальні спільні засідання відбудуться 23, 24 та 28 січня.

Всього ГРМЕ винесло на спільне засідання з ВККС 49 кандидатів. Розглянути їхні досьє міжнародники повинні до кінця місяця.

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