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Конкурс на управителя "Межигір'я" можуть знову продовжити

Новини » Економіка    19.02.2019 - 17:02
Конкурс на управителя "Межигір'я" можуть знову продовжити
Фото: "Межигір'я" (facebook.com.kristina.potapenko)

Зараз є лише два кандидати на управителя Межигір'ям

На конкурсі на обрання управителя "Межигір'я" досі є всього два учасника. Про це на брифінгу розказав Гліб Канівський, голова Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Канівський нагадав, що конкурс вже тричі переносили і зараз до завершення конкурсу залишилось 9 днів.

"АРМА зверталося в ряд асоціацій, однак поки що жодних конкретних пропозицій до участі в конкурсі не надходила. Громадська рада занепокоєна. Наразі знову є два кандидата", - сказав він і додав, що одна з компаній, "Атлант Девелопмент", викликала занепокоєння у журналістів.

У громадській раді не виключають, що конкурс щодо пошуку управителя "Межигір'я" може бути продовжений.

"Громадська рада вирішила звернутися до уряду, що той знайшов необхідне КП КМДА для участі в конкурсі і делегувати такі підприємства на конкурс , щоб забезпечити проведення самого конкурсу.  Дійсно, конкурс може бути продовжено", - сказав він.

Нагадаємо, Агентство по розшуку та менеджменту активів прийнято рішення про продовження конкурсного відбору керуючого резиденції "Межигір'я" до кінця лютого 2018 року. 

Наприкінці січня 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що інтерес бізнесу до управління об'єктом "Межигір'я" вкрай низький.

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