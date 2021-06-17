Конкурс на посаду глави новоствореного Бюро економічної безпеки вже почався, - Марченко

Почався конкурс на посаду глави новоствореного Бюро економічної безпеки (БЕБ). Прийом заявок відбуватиметься до 7 липня.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, діяльність Бюро матиме ефект, якщо в цей орган наберуть людей з незаплямованою репутацією і з доброчесністю, а відбір туди буде досить прозорий і незаангажований.
"Ми вже оголосили конкурс на подання заявок. Він буде відбуватися, здається, до 7 липня. Потім я, як член конкурсної комісії, й деякі інші члени будемо відбирати голову Бюро і будемо створювати цей орган", - сказав Марченко.
Як відомо, директора БЕБ призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. У конкурсну комісію входять три людини від Ради національної безпеки та оборони, три людини від Верховної ради та три людини від КМУ.
Термін перебування глави БЕБ на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.
Згідно з законом, Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції.
РБК-Україна писало, що на початку травня Кабінет міністрів України утворив Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, наприкінці січня 2021 року Верховна рада схвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.