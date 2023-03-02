Конкурс на директора НАБУ. Кравченко заявил, что не понимает оснований, на которых его кандидатура была отвергнута

"Сегодня мне неизвестны конкретные причины и основания, почему лично я не отвечаю критериям добродетели. Понимаете, согласно критериям и методике оценки кандидатов, Комиссия должна была опубликовать не только перечень кандидатов, не соответствующих критерию добродетели, но и полное обоснование каждого кандидата. Но на сегодня никаких как официальных, так и не официальных объяснений от членов Комиссии нет", - заявил он.

Он также отметил, что предоставил полную информацию о своем финансовом состоянии, обстоятельствах жизни и т.д. Данные о себе Кравченко сопровождал предоставленными Комиссией дополнительными материалами и документами. Следовательно, претендент заявляет, что требовать разъяснений.

Тем более, что, по словам Кравченко, решение комиссии "будет препятствовать работе и службе, затрагивает мои и моей семьи законные интересы и права. Поэтому я и подал ходатайство в Комиссию, чтобы они предоставили мне полную информацию и копии всех документов относительно принятого решения".

Однако обращаться ли в суд, Кравченко пока не решил. Обжалование им решения комиссии будет зависеть от документов, которые предоставит Комиссия в ответ на его запрос.

Напомним, после последнего заседания Комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро 11 кандидатов допущены к собеседованиям по соответствию критерия компетентности.