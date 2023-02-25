Конкурс на должность директора НАБУ: к следующему этапу допустили 11 кандидатов

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро на заседании 25 февраля допустила к собеседованию на соответствие критерия компетентности 11 кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

"Сегодня, 25 февраля 2023 года, состоялось очередное заседание комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:

Утверждены результаты собеседований по соответствию кандидатов критерию добродетели.

Предложено внести изменения в график проведения собеседований по соответствию кандидатов критерию компетентности.

Комиссия определила, что критерию добродетели для целей конкурса отвечают:

Белоусов Юрий; Ворвуль Максим; Гупяк Сергей; Кривонос Семен; Наумюк Сергей; Опишняк Олег; Осипчук Роман; Павлущик Виктор; Плотникова Вероника; Цивинский Александр; Церковный Владимир.

"Соответствие кандидата критерию добродетели оценивалось с учетом наличия или отсутствия у членов Комиссии обоснованных сомнений, возникших по результатам исследования информации, содержащейся в материалах кандидата, и проведения собеседования", - отметили в Комиссии.

Как сообщается, новый график собеседований по соответствию кандидатов критерию компетентности будет обнародован при готовности.