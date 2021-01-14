Конкурент SpaceX здійснив успішний запуск пасажирської ракети

Американська компанія Blue Origin заявила про успішний запуск багаторазової ракети-носія New Shepard з пасажирською капсулою. Ракета та капсула здійснили успішну посадку.

Трансляція запуску, польоту та посадки велася в YouTube.

Спочатку успішні запуск та посадку здійснила ракета New Shepard, для якої цей політ був першим. Вона підняла оновлену капсулу для пасажирів, яка після від'єднання від ракети також успішно приземлилася. Всередині капсули перебував тільки манекен.

"Вітаємо команду Blue Origin з ще одним успішним запуском. На один крок ближче", - йдеться на сторінці компанії в Twitter.

Нагадаємо, компанія Blue Origin, яка є конкурентом SpaceX, сьогодні випробовувала оновлену капсулу для пасажирських перевезень. Капсулу обладнали новими моніторами для екіпажу, акустикою, регулюванням температури, а також гарнітурою з кнопкою для спілкування на кожному кріслі.

Також РБК-Україна писало, що в останні дні грудня компанія SpaceX почала передстартові випробування космічного корабля для польоту на Марс.