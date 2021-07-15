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Конкретних обговорень щодо термінів зустрічі "нормандської четвірки" поки немає, - Кремль

Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що всі лідери "нормандської четвірки" підтримують ідею проведення саміту. Однак конкретних обговорень щодо термінів поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення наступної зустрічі лідерів країн.

"Ви знаєте, що всі учасники "нормандської четвірки" говорять на користь такого саміту. Але конкретних прикидок по термінах поки немає ще", - сказав він.

Раніше в Кремлі заявили, що пауза в роботі "нормандського формату" виникла через Україну.

Переговори в нормандському форматі проходять на рівнях радників, глав МЗС і лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Як заявляв глава українського МЗС Дмитро Кулеба, його російський колега Сергій Лавров уникає зустрічі в нормандському форматі.

Додамо, президент України Володимир Зеленський виступав за залучення США до переговорів щодо Донбасу.

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КремльНормандський формат