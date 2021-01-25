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Конгресменам США погрожують новим штурмом Капітолію. Нацгвардія залишається у Вашингтоні

Автор: Андрій Козловський

Членам Конгресу Сполучених Штатів надійшли нові загрози про штурм Капітолію на тлі розгляду імпічменту колишньому американському президенту Дональду Трампу. Правоохоронні органи почали розслідування.

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Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як повідомляється, конгресменам погрожують нападом, коли вони будуть приїжджати або виїжджати з території комплексу для участі в розгляді питання про імпічмент Трампу. В основному погрози приходять з інтернету.

Правоохоронці вже почали готуватися до нових заворушень. Також було прийнято рішення залишити кілька тисяч військових Нацгвардії у Вашингтоні.

Зазначимо, Сенат США сьогодні отримає резолюцію про імпічмент Дональда Трампа і приступить до її розгляду. Після цього він почне процес імпічменту.

Також відомо, що Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауэрса, який буде представляти його інтереси в Сенаті по справі про імпічмент. Про нього відомо, що він працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.

Крім того, раніше новий президент США Джо Байден висловив побоювання після голосування за імпічмент Трампа.

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Новини України імпічмент