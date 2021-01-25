Конгресменам США погрожують новим штурмом Капітолію. Нацгвардія залишається у Вашингтоні

Членам Конгресу Сполучених Штатів надійшли нові загрози про штурм Капітолію на тлі розгляду імпічменту колишньому американському президенту Дональду Трампу. Правоохоронні органи почали розслідування.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як повідомляється, конгресменам погрожують нападом, коли вони будуть приїжджати або виїжджати з території комплексу для участі в розгляді питання про імпічмент Трампу. В основному погрози приходять з інтернету.

Правоохоронці вже почали готуватися до нових заворушень. Також було прийнято рішення залишити кілька тисяч військових Нацгвардії у Вашингтоні.

Зазначимо, Сенат США сьогодні отримає резолюцію про імпічмент Дональда Трампа і приступить до її розгляду. Після цього він почне процес імпічменту.

Також відомо, що Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауэрса, який буде представляти його інтереси в Сенаті по справі про імпічмент. Про нього відомо, що він працював у Міністерстві юстиції США за колишнього президента-республіканця Джорджа Буша.

Крім того, раніше новий президент США Джо Байден висловив побоювання після голосування за імпічмент Трампа.