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У Сенаті пропонують почати процес імпічменту Трампа в лютому

США, П'ятниця 22 січня 2021 02:00
У Сенаті пропонують почати процес імпічменту Трампа в лютому
Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: Даша Харченко

Лідер сенатської меншості Мітч МакКоннелл пропонує лідеру більшості Чаку Шумеру відкласти початок процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа до лютого. Це дасть менеджерам по імпічменту та захисту Трампа час на підготовку.

Про це повідомили CBS News джерела, знайомі з ситуацією.

МакКоннелл не має остаточного рішення про те, коли буде суд. Також він ще не отримав відповіді від Шумера на свою пропозицію.

Поки не ясно, яку дату в лютому пропонує МакКоннелл.

Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі проконсультувалася з сенаторами-демократами про готовність Сенату почати розглядати питання імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Очікується, що статті з обвинуваченнями Трампа передадуть в Сенат вже завтра.

Нагадаємо, Трамп став першим президентом США, якому Палата представників двічі за термін оголошувала імпічмент. Черговий імпічмент Трампа був підтриманий Палатою представників 13 січня.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент

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