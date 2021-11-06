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У Конгресі США закликали Байдена скасувати зняття санкцій з оператора "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол закликав Адміністрацію президента Джо Байдена скасувати зняття санкцій з оператора "Північного потоку-2". Конгресмен підкреслив, що цей газопровід додасть Росії "сміливості в агресії" проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмен.

"Адміністрація Байдена повинна зараз скасувати небезпечні відмови від критичних санкцій проти "Північного потоку-2" і працювати з трансатлантичним співтовариством, щоб запобігти прокачування газу по трубопроводу", - заявив Маккол.

За його словами, чинний Північний потік-2" додасть "сміливості агресії режиму" президента РФ Володимира Путіна проти України. Конгресмен зазначив, що після запуску трубопроводу Росії більше не буде потрібна українська газотранспортна система для постачання блакитного палива в Європу.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив, що сертифікація "Північного потоку-2" німецьким регулятором може затягнутися до травня 2022 року. При цьому видання зазначало, що введення в експлуатацію газопроводу залежить від ситуації на енергетичному ринку Європи.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденПівнічний потік-2