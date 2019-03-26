У Конгресі США ухвалили законопроект для захисту від енергетичного впливу РФ

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, що має на меті допомогти країнам Центральної та Східної Європи диверсифікувати енергетичні джерела. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Європейським країнам пропонується виділяти фінансування у розмірі близько 1 млрд доларів для інвестицій у проекти, які сприяють диверсифікації джерел енергії.

Як зазначається, цим законопроектом США повинні допомогти країнам у Центральній та Східній Європі, зокрема Україні, зменшити свою залежність від імпорту енергоресурсів з країн, таких як Російська Федерація, які використовують енергетичну залежність для політичного вплив на уряди цих країн.

У законопроекті говориться, що США повинні заохочувати також своїх союзників та партнерів розробляти доступні, прозорі й конкурентні ринки, на яких будуть продаватися диверсифіковані енергетичні ресурси. США повинні також сприяти експорту енергоресурсів.

Тепер цей законопроект повинен бути схвалений Сенатом й підписаний президентом США Дональдом Трампом перед тим, як він набуде чинності.

Нагадаємо, представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, які стосуються проекту "Північний потік-2".

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