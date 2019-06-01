У Конгресі США представили законопроект про підтримку територіальної цілісності України

У Палаті представників Конгресу США представили проект закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання статусу головного військово-політичного союзника США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в США у Facebook.

Зазначається, що проект закону “Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності” спрямований на посилення обороноздатності України, у тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Законопроект також передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.

Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів Америки пропонує збільшити до 300 млн доларів і істотно розширити політику допомоги з безпеки Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік.

РБК-Україна писало, що у Сенаті США затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України