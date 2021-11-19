У Конгресі США запропонували не визнавати Путіна президентом після 2024 року

За словами конгресменів, поправки до конституції Росії від 2020 року "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань", тому будь-яка спроба Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього і останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку Сполучених Штатів.

"Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконно", - йдеться в релізі.

Зазначається, що резолюція у разі прийняття носитиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Раніше Путін говорив, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах президента Росії у 2024 році. За словами глави РФ, розмови на цю тему дестабілізують ситуацію всередині країни.