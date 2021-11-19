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У Конгресі США запропонували не визнавати Путіна президентом після 2024 року

Автор: Артур Родивилов

Конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон внесли в Палату представників Конгресу США резолюцію про невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави. Йдеться про прийняття документа в тому випадку, якщо він братиме участь у виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхній прес-реліз.

За словами конгресменів, поправки до конституції Росії від 2020 року "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань", тому будь-яка спроба Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього і останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку Сполучених Штатів.

"Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконно", - йдеться в релізі.

Зазначається, що резолюція у разі прийняття носитиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

Раніше Путін говорив, що поки не прийняв рішення про свою участь у виборах президента Росії у 2024 році. За словами глави РФ, розмови на цю тему дестабілізують ситуацію всередині країни.

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Конгресс США