У Конгресі США вимагають від Держдепу нових санкцій проти "Північного потоку - 2"

Старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол (від штату Техас) і чотири його колеги-однопартійці звернулися в понеділок до держсекретаря Ентоні Блінкена. Вони вимагають роз'яснити, чому вашингтонська адміністрація не ввела санкції щодо низки організацій, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік - 2"

У своєму посланні конгресмени висловили стурбованість у зв'язку з тим, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить обов'язкові санкції проти "Північного потоку - 2", що відповідають вимогам чинного законодавства.

Республіканці "просять пояснити, чому досі не введені санкції щодо численних організацій, які, за наявною інформацією, беруть участь у діяльності, яка підпадає під санкції і пов'язаної зі зловмисним російським проектом газопроводу "Північний потік - 2".

"Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються такими ж рішучими діями", - йдеться в посланні.