У Конгресі США вимагають від Держдепу нових санкцій проти "Північного потоку - 2"

Старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Маккол (від штату Техас) і чотири його колеги-однопартійці звернулися в понеділок до держсекретаря Ентоні Блінкена. Вони вимагають роз'яснити, чому вашингтонська адміністрація не ввела санкції щодо низки організацій, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік - 2"
У своєму посланні конгресмени висловили стурбованість у зв'язку з тим, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить обов'язкові санкції проти "Північного потоку - 2", що відповідають вимогам чинного законодавства.
Республіканці "просять пояснити, чому досі не введені санкції щодо численних організацій, які, за наявною інформацією, беруть участь у діяльності, яка підпадає під санкції і пов'язаної зі зловмисним російським проектом газопроводу "Північний потік - 2".
"Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються такими ж рішучими діями", - йдеться в посланні.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав "Північний потік-2" четвертим потужним ударом Росії по Україні.
Крім того, в лютому Польща та Україна спільно звернулися до президента США з проханням перешкодити будівництву "Північного потоку-2".
Водночас у Німеччині завершення будівництва "Північного потоку-2" називають одним з пріоритетів країни.