В Конгресі США запідозрили Трампа у перешкоджанні правосуддю

Наразі немає достатньо доказів для початку процедуру імпічменту президента США

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов намерен начать собирать документы, касающиеся вероятного препятствования осуществлению правосудия, коррупции и злоупотребления властью президентом Дональдом Трампом и его сторонниками. Об этом заявил глава комитета Джеррольд Надлер в комментарии ABC News, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы планируем инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции... и препятствованиb осуществлению правосудия. Это наша работа - защитить верховенство права", - сказал он.

Соответствующее решение комитет принял на фоне ожидания результатов расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которые он должен представить в течение следующих недель.

Надлер отметил, что 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов.

Одним из примеров препятствования осуществлению правосудия Надлер назвал освобождение Трампом бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в 2017 году. На тот момент Коми возглавлял расследование о вмешательстве России.

В то же время, по словам конгрессмена, в настоящее время нет достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента Трампа.

Белый дом и Департамент юстиции пока не ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

Напомним, в Конгрессе США готовят запрос о получении налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет - бюджетный комитет намерен проверить декларации Трампа на предмет использования мошеннических схем.