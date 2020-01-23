У Конгресі підозрюють, що компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій, - Схеми

Комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США з вересня 2018 року вивчає деталі угоди, укладеної між вугільною компанією українського олігарха Ріната Ахметова Pocahontas coal company LLC та Управлінням з охорони праці в гірничодобувній промисловості Міністерства праці США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми: корупція в деталях".

Американська влада почала вивчати питання після того, як управління скасувало статус "систематичного порушника" для шахти Affinity Mine у США, на якій видобуває вугілля компанія Ахметова.

Відзначається, що у 2013 році на цій шахті, протягом двох тижнів, загинули двоє шахтарів. Тоді Управління з охорони праці встановило, що компанія українського олігарха систематично порушує обов'язкові стандарти безпеки праці та присвоїло статус порушника - Pattern of Violations (POV), який закріпився за нею на п'ять років.

"Через це шахта потрапила під посилений контроль регулятора. І якщо протягом трьох місяців після присвоєння такого статусу управління фіксує на цій шахті будь-які нові порушення, то має право видати наказ про виведення шахтарів і відповідно зупинку видобутку вугілля. А це вже серйозні фінансові втрати для власника шахти", - йдеться у розслідуванні журналістів.

Компанія через суд намагалася скасувати цей статус, але безуспішно, оскільки регулятор фіксував нові порушення, яких за 5 років нарахували 265.

Попри це, регулятор пішов на поступки й влітку 2018 року управління з охорони праці уклало з Pocahontas coal company LLC мирову угоду і скасувало проблемний статус.

Тоді ж вищезгаданий комітет звернувся до управління праці з проханням надати детальну інформацію про зустріч з представниками вугільної компанії Ріната Ахметова.

У листі до управління, комітет Конгресу висловив сумніви щодо законності угоди з компанією українського олігарха і попросив вказати точну дату повної перевірки шахти, під час якої управління не виявило жодного порушення. Адже тільки в такому разі управління мало право скасувати проблемний статус.

Розслідування комітету Конгресу з компанії триває вже понад рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму.

У розслідуванні видання "Настоящее время" йдеться, що Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторій "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой". Зокрема, санаторій контролює екс-менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча, який належить Ахметову. Дане підприємство регулярно укладає контракти з російськими компаніями, які знаходяться під санкціями.