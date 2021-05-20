У Конгресі США схвалили створення комісії з розслідування заворушень у Капітолії

У той час як лідери Республіканської меншини в обох палатах Конгресу виступили проти ідеї створення комісії, кілька конгресменів-республіканців приєдналися до демократів, підтримавши ідею створення незалежного органу, подібного комісії, що розслідувала терористичні атаки, що трапилися 11 вересня 2001 року.

У Сенаті перспективи законопроекту виглядають більш туманно. Лідер сенатської меншини Мітч Макконнелл заявив про те, що він не підтримує однобоку і незбалансовану пропозицію, висунуту демократами, додавши, що в Конгресі вже ведуться кілька розслідувань з приводу того, що сталося 6 січня.

Для прийняття законопроекту в Сенаті, його авторам потрібна підтримка 60 сенаторів. На цей час ситуація виглядає так, що республіканці, у яких є 50 місць в Сенаті, зможуть заблокувати створення комісії.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що якщо республіканці заблокують ідею демократів, то вона може ініціювати регулярні слухання в декількох комітетах, на які свідки будуть викликатися за допомогою повісток.

Згідно із законопроектом, комісія у складі 10 осіб має не пізніше 31 Грудня представити публічний звіт, включаючи рекомендації щодо запобігання подібним атакам на Капітолій у майбутньому.