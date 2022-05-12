У Конгресі США схвалили проект про полегшення боргового тягаря України

Комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США в середу прийняв законопроєкт, націлений на надання допомоги Україні в обслуговуванні і скороченні її зовнішнього боргу. Також він допоможе залучити грошову допомогу з-за кордону на пільгових умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал C-SPAN.
Дану ініціативу підтримали 362 конгресмени, 56 висловилися проти. Її прийняли поряд з пакетом антиросійських законопроєктів, що передбачають введення різних санкцій.
Автором законопроєкту, покликаного надати Києву сприяння в полегшенні боргового тягаря, є Хесус Гарсіа (демократ від штату Іллінойс). Вироблена ним ініціатива передбачає, що представники США в "кожному міжнародному фінансовому інституті" будуть домагатися "негайного припинення всіх платежів з обслуговування боргу", який Україна має перед такою організацією.
Крім того, документ наказує адміністрації США наполягати на "всеосяжному полегшенні боргового тягаря України" в діалозі як з комерційними, так і суверенними кредиторами, включаючи Паризький клуб. Нарешті, законопроєкт вимагає від представників американського уряду в міжнародних фінансових інститутах працювати над забезпеченням з боку цих структур "пільгового фінансового сприяння" Україні. У разі набуття ініціативою сили закону термін її дії складе сім років.
Нагадаємо, напередодні Палата представників США схвалила масштабний пакет Допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму близько 40 млрд доларів. Документ підтримали 368 законодавців, 57 висловилися проти.
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