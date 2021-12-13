У Конгресі США готові до роботи над новими санкціями проти Росії
Керівництво Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США готове до роботи у взаємодії з американською адміністрацією щодо введення нових санкцій проти Москви у разі вторгнення РФ в Україну. Відповідну заяву законодавці опублікували в неділю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Голова зазначеного Комітету Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) і старший республіканець в даному органі Майкл Маккол (від штату Техас) запевнили, що суверенітет і територіальна цілісність України користуються непохитною підтримкою в Конгресі США з боку обох партій.
"Ми готові працювати з адміністрацією і з нашими трансатлантичними союзниками з тим, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, в тому числі шляхом введення нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вдиратися на Україну", - зазначили Мікс і Маккол.
Вони також виступили за постачання додаткової військової техніки Києву, в тому числі вражаючої дії.
За словами законодавців, Вашингтону не слід "робити поступок на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".
Нагадаємо, у президента РФ Володимира Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ.
Раніше президент США Джо Байден провів двогодинну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. Він йому сказав, що Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вдереться в Україну.