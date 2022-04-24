У Конгресі закликали повернути дипломатів США до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Багато країн фактично повертають дипломатичну роботу до Києва. Менше, що ми можемо зробити, - насправді перевести її, можливо, до Львова. У будь-якій роботі - будь то політична чи дипломатична робота - ви ризикуєте. Вам потрібно бути розумним. А якщо ти не на місці, дуже складно виконувати свою роботу", - зазначила вона.

За її словами, повернення американських дипломатів дасть сильний сигнал українському народу. Вона також закликала президента Джо Байдена відвідати Україну.

"Я думаю, що ми можемо це зробити. Ми сильні люди, ми сильна країна. Ми безумовно можемо організувати приїзд наших людей сюди і відвідати Україну", - додала вона.