У Конгресі закликали провести нові слухання щодо втручання Росії у вибори

Високопоставлений законодавець-республіканець в Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США Даг Коллінз закликав до проведення нових слухань, присвячених втручанню Росії та інших країн у президентські вибори-2016 й інші політичні процеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Видання зазначає, що заклик республіканця пролунав у контексті зусиль Юридичного комітету отримати документи і свідоцтва, пов'язані з доповіддю, складеною спецпрокурором Мюллером, який керував розслідуванням російського втручання.

"Прошу провести негайні, всеосяжні й продуктивні слухання з питання про здатність Росії вплинути на наші вибори. Захистимо наших громадян від цих злочинних дій", - йдеться в листі Коллінза голові Юридичного комітету демократу Джеррольду Надлеру.

Водночас, зазначає видання, у відповіді Надлера не йдеться про необхідність проведення нових слухань.

"Я вітаю готовність Коллінза працювати над питанням про те, що розкрила доповідь Мюллера в тому, що стосується злочинів, пов'язаних із російським втручанням, і сподіваюся, що він приєднається до нас у тому, як ми відреагуємо на надані свідчення", - зокрема написав Надлер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що члени Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які контролюють Палату представників Конгресу, не зможуть домогтися його імпічменту.